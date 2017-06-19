Украина

Чемпионы Украины определились со спарринг партнером.

Первый тренировочный сбор донецкий Шахтер проведет в Германии, куда отправиться 25 июня и пробудет до 9 июля.

Одним из спарринг партнеров чемпионов Украины станет представитель второй Бундеслиги Бохум, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Встреча состоится 1 июля в городе Гренцвег на стадионе TSG. Начало игры запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Пока Бохум остается единственным известным соперником Шахтера на сборах.

Отметим, что первый официальный поединок нового сезона донецкий клуб проведет против Динамо в рамках Суперкубка Украины. Состоится матч в Одессе 15 июля.