Украина

Подписчики группы Football.ua в социальной сети Facebook могут принять участие в конкурсе.

Football.ua совместно с Adidas Ukraine дарит футболку киевского Динамо за like и репост в Facebook!

Для своих подписчиков в Facebook наш сайт запускает новый конкурс, в котором можно выиграть крутой приз — футболку киевского Динамо, которую любезно предоставили для розыгрыша представители Adidas Ukraine!

Условия конкурса просты:

1. Нужно подписаться на официальную страницу Football.ua в Facebook

2. Поставить "Нравится" публикации конкурса

3. Сделать репост записи с конкурсом

Победитель будет определен 30 июня 2017 года случайным образом при помощи сервиса random.org

Всем удачи!