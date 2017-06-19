Подписчики группы Football.ua в социальной сети Facebook могут принять участие в конкурсе.
Football.ua совместно с Adidas Ukraine дарит футболку киевского Динамо за like и репост в Facebook!
Для своих подписчиков в Facebook наш сайт запускает новый конкурс, в котором можно выиграть крутой приз — футболку киевского Динамо, которую любезно предоставили для розыгрыша представители Adidas Ukraine!
Условия конкурса просты:
1. Нужно подписаться на официальную страницу Football.ua в Facebook
2. Поставить "Нравится" публикации конкурса
3. Сделать репост записи с конкурсом
Победитель будет определен 30 июня 2017 года случайным образом при помощи сервиса random.org
Всем удачи!