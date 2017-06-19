Украина

Защитник Андрей Цуриков подписал контракт с Александрией.

Решивший не продлевать контракт с Динамо защитник Андрей Цуриков стал игроком Александрии, в составе которой выступал на правах аренды в минувшем сезоне.

"Я хотел играть в команде, которой я нужен, — заявил в интервью пресс-службе Александрии Цуриков. – Мной интересовались многие клубы, в том числе и из-за рубежа, но только от Александрии я получил конкретное предложение".

За Динамо, которому футболист принадлежал с 2012 года, однако провел за первую команду лишь 6 поединков, большую часть времени выступая в аренде – за Металлург З, Говерлу, греческий Левадиакос и Александрию.