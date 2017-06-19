Украина

Полузащитник Динамо Сергей Рыбалка с нетерпением ждет начала подготовки к новому сезону.

Вернувшийся после отпуска в Киев после успешного прохождения медицинского обследования полузащитник Динамо Сергей Рыбалка готов начать подготовку к новому сезону.

"После неудачного прошлого сезона настроение было отвратительным, — признался Рыбалка в интервью пресс-службе Динамо. – Однако за время отпуска успел отдохнуть и физически, и морально. И теперь я, как и все ребята, рвемся в бой, чтобы доказать случайность неудач минувшего сезона. Я с нетерпением жду начала работы под руководством Александра Хацкевича. Я прекрасно помню его тренировки, когда я играл за дубль. Работать с Александром Николаевичем очень интересно. Думаю, что он привнесет много нового в занятия, а результат нашей совместной работы все увидят уже в первых играх сезона".

В сезоне-2016/2017 Рыбалка 34 раза выходил на поле в составе Динамо во всех турнирах и записал на свой счет 1 гол.