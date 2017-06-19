Украина

Президент Динамо Игорь Суркис в очередной раз подчеркнул, что желал сохранить Сергея Реброва на посту тренера команды, рассказал о своем распорядке дня и поделился парочкой понравившихся видео.

Суркис не особо прислушивается к рекомендациям врачей в построении режима дня.

"Я ложусь очень поздно – часа в три ночи, не раньше. А просыпаюсь в 10, в полдесятого. Принимаю душ, бреюсь, одеваюсь и часам к 11, полдвенадцатого приезжаю на работу. Доктора говорят, что это неправильно, но моему отцу 97 лет и он жил примерно в таком режиме. А что говорят доктора – то такое. Мы должны жить по нашим биоритмам, получать удовольствие от жизни и брать от нее все самое лучшее. Но не забывать, что нужно брать не только себе, но еще и дарить людям", — рассказал Суркис в интервью Football Hub.

По окончанию сезона Сергей Ребров, выигравший с Динамо 2 чемпионства, покинул пост главного тренера киевской команды.

"Я скажу вам честно: впервые за время моего президентства, не продлив контракт с главным тренером, я был расстроен, я был грустен, переживал и не спал три ночи в надежде на то, что Сергей Станиславович найдет в себе эти силы. Еще раз хочу подчеркнуть для всех там, кто пишет, что поступили с Ребровым некрасиво – я поступил с ним очень красиво. Для Реброва дверь открыта всегда, мы его с радостью примем, я его обниму, я ему 100 раз говорил слова благодарности – за то, что он сделал за эти 3 года".

Напоследок журналисты попросили Суркиса рассказать анекдот, но президент Динамо предпочел включить на телефоне парочку понравившихся видео.

Ознакомиться с ними можно ниже (внимание, видеоматериалы содержат нецензурную лексику):