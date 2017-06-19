Украина

Полузащитник Шахтера Марлос стал второй год кряду стал лучшим игроком команды по версии болельщиков.

Официальный сайт Шахтера опубликовал результаты голосования фанатов за лучшего футболиста команды.

С огромным отрывом победил Марлос. На его счету 923 балла – более, чем в 2 раза больше, чем у занявшего второе место Тайсона (415). Замкнул тройку призеров голкипер Андрей Пятов – 379 голосов, а вот на четвертом месте расположился зачастую критикуемый Виктор Коваленко – 237.

Лучшие футболисты «Шахтера» по итогам последних 10 сезонов:

Марлос (2016/17)

Эдуардо (2015/16)

Алекс Тейшейра (2014/15)

Дарио Срна (2013/14, 2009/10, 2008/09)

Генрих Мхитарян (2012/13, 2011/12)

Ярослав Ракицкий (2010/11)

Фернандиньо (2007/08)