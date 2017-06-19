Полузащитник Шахтера Марлос стал второй год кряду стал лучшим игроком команды по версии болельщиков.
Марлос, фото фк шахтер
19 июня 2017, 20:14
Официальный сайт Шахтера опубликовал результаты голосования фанатов за лучшего футболиста команды.
С огромным отрывом победил Марлос. На его счету 923 балла – более, чем в 2 раза больше, чем у занявшего второе место Тайсона (415). Замкнул тройку призеров голкипер Андрей Пятов – 379 голосов, а вот на четвертом месте расположился зачастую критикуемый Виктор Коваленко – 237.
Лучшие футболисты «Шахтера» по итогам последних 10 сезонов:
Марлос (2016/17)
Эдуардо (2015/16)
Алекс Тейшейра (2014/15)
Дарио Срна (2013/14, 2009/10, 2008/09)
Генрих Мхитарян (2012/13, 2011/12)
Ярослав Ракицкий (2010/11)
Фернандиньо (2007/08)