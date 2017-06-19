Украина

Генеральный директор Сергей Рафаилов подробно рассказал о кадровых перестановках в команде.

О Чайковском и Липартии

"Закончился у нас контракт с Игорем Чайковским. Так же подошло к концу трудовое соглашение и с Джабой Липартией. Эти игроки покидают наш клуб. Я и главный тренер сказали им теплые слова благодарности. Они провели хорошее время в нашей команде. Оба находились в Заре более пяти лет. По сути, стали родными для нас, внеся большой вклад в становление клуба и достижение тех результатов, которые были достигнуты в последние годы", — цитирует Рафаилова официальный сайт Зари.

Арендованные вернулись в Шахтер

"Ушли из команды Эдуард Соболь, Иван Петряк и Владислав Кулач, которые принадлежат Шахтеру. Кроме этого закончились арендные соглашения с игроками Шахтера — Эдуардом Соболем, Иваном Петряком и Владиславом Кулачем и они покинули наш клуб".

О Гречишкине

"Что касается Дмитрия Гречишкина, то мы ведем переговоры с Шахтером о том, чтобы он остался в Заре. Дима очень много сделал для нашей команды. Сейчас Дима принимает участие в тренировочном процессе Зари и думаю, мы договоримся. Есть в переговорах моменты, которые не стыкуются с нашими пожеланиями, но думаю, компромисс мы найдем".

"Новая кровь"

"Те потери, которые у нас есть, нам необходимо восполнить. Мы уже говорили, что подписан контракт с Владиславом Кабаевым. Сегодня он присоединился к Заре. Сегодня же мы подписали двухгодичный контракт с нападающим Днепра Максимом Луневым. Надеемся, что этот футболист, который очень себя хорошо показал, играя за Днепр и был одним из открытий прошлого чемпионата, очень поможет нам.



Кроме того, сегодня должны прилететь бразильцы Леонидас и Силас, с которыми мы подписали контракты ранее. С ними прибудут еще два бразильца к нам на просмотр. Один из них даже привлекался к играм молодежной сборной Бразилии. Один из них центральный защитник, а второй – нападающий. Пока что прибудут на просмотр, но надеюсь, что убедят главного тренера и останутся в Заре.

Сегодня у нас на просмотре оказался еще один легионер. Но о нем сказать пока ничего конкретно не могу, кроме того, что он из Камеруна и является нападающим. На сколько я знаю, на профессиональном уровне в футбол нигде еще не играл".

Возможное усиление из Днепра

"Есть еще четыре молодых футболиста, которые присутствовали сегодня на собрании. Взяли контракты на обсуждение, и надеюсь, в ближайшие дни их подпишут. Это игроки Днепра Чеберко, Лунин, Сваток и Кочергин. Надеемся, что все получится, контракты будут подписаны, и они станут нашими игроками".

Ждать ли Коркишко

"Что касается Коркишко, о котором много говорили, то скажу, что мы предложили ему, по украинским меркам, хороший контракт. Не знаю, кто повлиял на его решение, но долгое время он не выходил на связь с нами. Есть такая пословица Насильно мил не будешь. Это его выбор. Заставлять мы никого не будем".

Судьба Форстера

"Он своей игрой в Лиге Европы привлек внимание многих зарубежных специалистов. К нему есть интерес как со стороны российских клубов, так и клубов из дальнего зарубежья. Ведутся переговоры с несколькими клубами. Если его и нас все устроит, то мы его отпустим".

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