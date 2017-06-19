Украина

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал поведение ультрас Металлиста-1925 на финале чемпионата Украины среди аматоров.

В финале чемпионата Украины среди аматоров Металлист-1925 играл с Агробизнесом. При счете 0:4 в пользу Агробизнеса ультрас Металлиста выбежали на поле, а затем устроили драку с намного менее численными поклонниками оппонента.

"Это было еще одним подтверждением того, что вопрос безопасности — ключевой для всей Украины. Если болельщики хотят прийти на стадион, они должны быть уверены в своей безопасности", — рассказал Павелко Football Hub.

"А сегодня из возрождения Металлиста мы видим, что и сам клуб, и болельщики перечеркивают свое будущее во Второй лиге. С таким поведением и таким отношением к футболу, у аттестационного комитета после сегодняшнего инцидента будут большие вопросы по поводу будущего этой команды".

"Как остановить этот беспредел? Только силовыми структурами. Вот вам еще одно подтверждение... Все говорят про Мариуполь, но в Мариуполе таких событий не было, они случаются в Киеве. В ближейшее время в Верховной Раде мы будем рассматривать закон о безопасности людей на стадионах".

"В Европе была разработана целая концепция, и если мы ее не примем, то Украина может быть лишена права проведения европейских матчей. На финале Лиги чемпионов 2018 года в Киеве будет совершенно другой уровень организации".

Несмотря на то, что матч был прерван, победителем признали Агробизнес.