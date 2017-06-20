Украина

Футболисты киевского Динамо провели первую тренировку после выхода из отпуска.

На первой тренировке Динамо под руководством Александра Хацкевича присутствовало 18 футболистов — четыре вратаря и 14 полевых игроков.

Остальные футболисты, в числе которых игроки сборных и легионеры, присоединятся к команде перед вылетом в Австрию или уже на тренировочном сборе.

Во время тренировки Хацкевичу помогали его ассистенты Олег Лужный и Максим Шацких, а также тренер по физподготовке Виталий Кулыба. Работу с вратарями продолжит Михаил Михайлов.

Первое после отпуска занятие не несло какой-либо нагрузки. Футболисты в прекрасном настроении пробежались вокруг поля, выполнили упражнения на стретчинг и стабилизацию, а также немного поработали с мячами.

В режиме одноразовых занятий "бело-синие" будут заниматься до 25-го июня включительно, а 26-го утром вылетят в Австрию, где их будет ожидать основная работа в рамках подготовки к старту сезона.