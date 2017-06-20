Украина

Донецкая команда вышла из отпуска и провела первую тренировку.

В понедельник, 19 июня, тренерский штаб, футболисты и персонал Олимпика на столичном стадионе РВУФК провели свою первую тренировку после отпуска.

Сперва футболисты поиграли в ""квадраты", провели небольшую беговую работу и поработали над контролем мяча. А в завершении тренировки тренерский штаб дал команде поиграть в футбол.

На этой неделе Олимпик будет работать на столичном стадионе РВУФК, в субботу команда Санжара отправятся в Ковалевку, где сыграет свой первый контрольный матч в межсезонье против Колоса. Начало встречи запланировано на 17:30.