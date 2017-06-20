Украина

Делегация ровенского клуба прибыла в поселок Славское на Львовщине.

Межсезонный тренировочный сбор Вереса стартовал в Славском, сообщает официальный сайт клуба.

Первый тренировочный сбор продлится две недели. За это время Верес сыграет три контрольных поединка: против МФК Николаев (27-го июня), Руха (30-го июня) и также против клуба УПЛ — кропивницкой Зирки (2 июля).

В среду, 5 июля, начнется второй тренировочный сбор, команда проведет его в Винниках. Спарринг-партнеры пока неизвестны.

Напомним, несмотря на занятое второе место в Первой лиге, Десне отказали в повышении в классе, так как клуб не смог пройти процедуру аттестации. Таким образом, в следующем сезоне Премьер-лиги вместо команды из Чернигова будет выступать занявший третье место Верес.