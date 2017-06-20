Украина

Луганская Заря вышла из отпуска и приступила к подготовке к новому сезону.

Как информирует официальный сайт Зари, накануне у команды завершился отпускной период и она собралась в Запорожье и приступила к подготовке к сезону 2017/2018.

В Запорожье команда пробудет до 26-го июня включительно. Через день луганчане отправятся в Словению, где будут готовиться к новому сезону в городе Птуй до 14-го июля.

Представляем вашему вниманию несколько фото с первого рабочего дня команды.