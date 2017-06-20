Украина

Вратарь Динамо Артур Рудько рассказал о знакомстве с новым тренерским штабом и о том, как провел отпуск.

"Во время отпуска я никуда не уезжал, был в Киеве, провел время с семьей. Для отдыха времени хватило, а спустя неделю уже приступил к выполнению индивидуальной программы тренировок, так что активно проводил время.

В Динамо пришел новый тренер, хочется доказать свою состоятельность. Нужно хорошо проявить себя на сборах, а дальше уже тренерский штаб будет решать, кому играть. Все знают Александра Хацкевича, большинство игроков с ним работали. Первое, что он нам сказал, что самое главное – это дисциплина. Наверное, на этом фундаменте все и будет строиться", — сказал Рудько.

Также Артур обсудил тренерский штаб Александр Хацкевича, в который вошли Олег Лужный и Максим Шацких.

"С Шацких я не работал, Лужного застал, когда играл в Динамо-2, а он входил в тренерский штаб Юрия Семина. Главное, чтобы команда показывала результат, а какие методы будут применяться тренерским штабом – это второй вопрос.

На своем месте остался тренер вратарей Михаил Михайлов, это очень квалифицированный специалист, который много лет провел в Динамо. Думаю, все вратари только рады, что он продолжит с нами работать".