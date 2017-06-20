Украина

Экс-полузащитники Зирки Зирки Андрей Бацула и Артем Щедрый и нападающий Артем Ситало перебрались в Александрию.

Как сообщает официальный сайт Александрии, сегодня, 20 июня, в Доме футбола клуба Артем Щедрый, Артем Ситало и Андрей Бацула подписали полноценные контракты.

Детали соглашения новичков не разглашаются.

Щедрый, Ситало и Бацула в минувшем сезоне были основными игроками Зирки. Так, 24-летний Щедрый провел за команду из Кропивницкого 27 матчей и отдал 3 ассиста, 27-летний Ситало сыграл в 30 играх (3 гола и 2 ассиста), а 25-летний Бацула принял участие в 26 играх (3 гола и 1 ассист).

Также новоиспеченные футболиста дали свои первые комментарии.

Артем Щедрый:

- О заинтересованности мной узнал от спортивного директора ФК Александрия Вадима Ярового. Так как он сам с Кропивницкого, поэтому не было проблем встретиться лично и проговорить все детали сотрудничества. Он отметил, что есть заинтересованность со стороны главного тренера. После предложения от Александрии даже не рассматривал другие варианты.

Артем Ситало:

- Мне позвонил спортивный директор ФК Александрия Вадим Яровой и мы договорились о встрече, во время которой обсудили условия сотрудничества. Мне поступали предложения, как от украинских клубов, так из заграницы. Но я выбрал Александрию. Я считаю, что для меня это шаг вперед. Впереди Лига Европы. Горожане — довольно перспективная команда, и как на меня, именно здесь я смогу расти как футболист. Конкуренции не боюсь, ведь за счет этого буду расти как сам, так и мои коллеги. Буду работать над собой и стараться приносить максимум пользы команде.

Андрей Бацула:

- Были разные предложения для продолжения карьеры, как от украинских клубов, так из заграницы. Но после встречи с главным тренером Александрии Владимиром Шаране, у меня не было сомнений. Он меня заверил, что я нужен команде. Поэтому сразу принял окончательное решение подписать контракт.

Желаете получать моментальные известия о подобных новостях сразу же на свой смартфон? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подробнее — на этой странице.