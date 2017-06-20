Украина

Нападающий Динамо Дмитрий Хлебас поделился своими впечатлениями после возвращения в клуб.

Хлебас является воспитанником Динамо, однако за первую команду клуба нападающий провел лишь один матч.

Прошлый сезон Хлебас провел в Ворскле на правах аренды. По окончании сезона 23-летний игрок вернулся в расположение Динамо.

"Конечно, я был очень рад, что лечу на сборы с Динамо. Хочется проверить свой уровень. Последний раз я был на сборах с Динамо 3 года назад, а для футбола это большой срок", — сказал Хлебас.

"Тот период в Говерле и Ворскле — это хороший опыт. Это помогало в моем становлении. Я изменился внутренне, изменилось мое отношение к футболу. Играть за Динамо — это большая честь", — добавил форвард.

Отметим, что накануне Динамо вышло из отпуска.