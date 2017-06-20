Украина

Полузащитник Карпат Дмитрий Клёц дал первое интервью после возвращения из отпуска.

В новый сезон Карпаты входят с новым тренером. Особенности работы с испанским наставником прокомментировал Клёц.

"Новый тренер — это всегда новые эмоции. Пока происходит взаимный процесс привыкания. Могу сказать, что тренировки интересные и познавательные. Главное отличие — все упражнения выполняем с большей интенсивностью, чем было раньше. Языкового барьера не ощущаем. У нас есть переводчик, который помогает более четко понять указания Серхио Наварро и его помощников. Никаких вопросов не возникает", — рассказывает Дмитрий.

Также Дмитрий рассказал о соперниках, с которыми команда встретится на сборах в Польше.

"Считаю, что греческий АЕК — серьезный спарринг-партнер. Они играли в финале Кубка Греции, а это свидетельствует о высоком уровне оппонента", — цитирует Дмитрия официальный сайт Карпат.