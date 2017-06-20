Украина

У форварда Динамо обнаружили проблемы со здоровьем.

Нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани не прошел медосмотр в Олимпиакосе, из-за чего его трансфер сорвался. Об этом сообщает греческий сайт Sdna.gr.

Сообщается, что врачи обнаружили проблемы связанные со старыми травмами конголезца и Олимпиакос отказался от трансфера.

Напомним, прошлый сезон форвард провел в английском Халл Сити. В минувшем сезоне Мбокани сыграл лишь 12 матчей и ни разу не поразил ворота соперников.