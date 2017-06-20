Украина

Мариуполь отрапортовал о продлении соглашений с тремя футболистами.

Как информирует официальный сайт Азовцев, сегодня Мариуполь заключил контракты с полузащитниками Игорем Тищенко, Русланом Кисилем и Артуром Авагимяном.

Соглашения всех футболистов рассчитаны на ближайшие два сезона.

Отметим, что ранее Мариуполь продлил контракты с Рустамом Худжамовым, Александром Насоновым, Евгением Непляхом, Виталием Кольцовым, Дмитрием Мишневым, Денисом Кожановым и Русланом Фоминым.

Кроме того, ранее стан Мариуполя пополнили Вячеслав Чурко и Андрей Борячук.

Напомним, что в прошлом сезоне Мариуполь победил в Первой лиге и новый сезон команда начнет в УПЛ.