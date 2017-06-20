Украина

Полузащитник Александр Андриевский прошлый сезон играл в аренде в одесском Черноморце.

Футболисты киевского Динамо провели первую тренировку после выхода из отпуска. Александр Андриевский прошел углубленное медобследование и отправится с первой командой на сбор в Австрию.

"Аренда в Черноморце? Набрался опыта, команда задачу выполнила – попала в первую шестерку. Боролись за право выступать в Лиге Европы, жаль, что немного не получилось. Но у нас была достаточно молодая команда, думаю, в дальнейшем у ребят все получится", — приводит слова Андриевского официальный сайт киевлян.

"Если в Динамо я больше играл под нападением, то в Одессе – ближе к обороне, в опорной зоне. Но для меня это уже было не впервые".

"О чем говорили с Хацкевичем? О медосмотре, я сказал, что тренируюсь, готовлюсь – ничего особенного. А свою форму буду показывать уже на тренировках и на сборах. Там будут матчи, в которых можно будет себя проявить, максимально показать свои хорошие качества. Естественно, мне очень хочется остаться в Динамо — это даже не обсуждается".