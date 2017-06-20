Украина

Стали известны соперники Олимпика на тренировочном сборе в Харькове.

Донецкий Олимпик вышел из отпуска и уже начал подготовку к новому сезону.

По словам главного тренера команды Романа Санжара, первую неделю Олимпик будет готовиться в Киеве, где будет проводить одноразовые тренировки.

Далее команда отправится в Харьков, где планирует провести 4-5 контрольных поединков. На данный момент известны три команды, с которыми Олимпик сыграет — Нефтянник, Гелиос и новичок УПЛ Мариуполь.

За неделю до начала чемпионата (базовый день первого тура — 16 июля) команда вернется в столицу Украины, где продолжит подготовку.