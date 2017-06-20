Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о кадровых вопросах клуба.

Санжар рассказал, кто уже совершенно точно не будет играть в команде в следующем сеззоне и на какие позиции клуб ищет новых игроков.

"На данный момент команду окончательно покинули трое — Иван Матяж, Виталий Гемега и Игорь Жураховский. Остальные ребята, у которых заканчиваются контракты, пока под вопросом.

Новичков мы смотрим на позицию центрального защитника, приедут ребята, которые могут закрыть фланги обороны. Также нам нужны футболисты в группу атаки, крайние полузащитники. На просмотрах будет очень много ребят", — цитирует Санжара официальный сайт клуба.

Также Роман Николаевич рассказал о задачах команды на следующий сезон.

"Еще рано говорить о целях и задачах, мы не виделись с руководством. Но учитывая то, что мы строим новую команду, изначально каких-то амбициозных задач ставить перед собой мы не будем.

Для начала хотелось бы достойно заменить тех футболистов, которые покинут команду, если они все же уйдут. Это будет непросто сделать. В этой связи может измениться стиль нашей игры, все зависит от того, кто к нам придет. Будем двигаться вперед в зависимости от ситуации".