Украина

В составе национальной ассоциации появились два новых комитета: Юридический комитет и Комитет по маркетингу.

Федерация футбола Украины объявила о создании двух новых комитетов: Юридического комитета и Комитета по маркетингу.

Также были утверждены новые составы всех комитетов ФФУ.

Что касается Комитета по этике и честной игре, то, согласно предложению его председателя Франческо Баранки, ​​было предложено не избирать в состав комитета те или иные средства массовой информации, а дать возможность всем желающим представителям СМИ присутствовать на предстоящих заседаниях.

"Франческо Баранка предложил демократическую форму работы комитета, персонально не выделяя те или иные издания или журналистов", — пояснил текущее кадровое решение президент ФФУ Андрей Павелко.