В составе национальной ассоциации появились два новых комитета: Юридический комитет и Комитет по маркетингу.
Заседание Исполнительного комитета ФФУ, ffu.org.ua
20 июня 2017, 20:45
Федерация футбола Украины объявила о создании двух новых комитетов: Юридического комитета и Комитета по маркетингу.
Также были утверждены новые составы всех комитетов ФФУ.
Что касается Комитета по этике и честной игре, то, согласно предложению его председателя Франческо Баранки, было предложено не избирать в состав комитета те или иные средства массовой информации, а дать возможность всем желающим представителям СМИ присутствовать на предстоящих заседаниях.
"Франческо Баранка предложил демократическую форму работы комитета, персонально не выделяя те или иные издания или журналистов", — пояснил текущее кадровое решение президент ФФУ Андрей Павелко.