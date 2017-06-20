Украина

На заседании исполкома ФФУ состоялось обсуждение инцидента на НСК Олимпийский во время финального матча чемпионата Украины среди любительских команд.

Вчера, 19 июня, на финальном матче чемпионата Украины по футболу среди аматоров между командами Агробизнес и Металлист-1925, при счете 0:4 в пользу команды из Хмельницкой области ультрас харьковчан выбежали на поле, а затем устроили драку с намного менее численными поклонниками оппонента.

Члены Исполкома обсудили этот инцидент:

"Этот эпизод вызвал у всех членов Исполкома однозначную реакцию. Было принято решение создать комиссию под руководством профильного вице-президента ФФУ Игоря Кочетова, которая сделает выводы по итогам случившегося во время этой футбольной встречи".

Отметим, что пресс-служба Металлиста-1925 в официальном заявлении назвала данную драку "спланированной провокацией".