На заседании исполкома ФФУ состоялось обсуждение инцидента на НСК Олимпийский во время финального матча чемпионата Украины среди любительских команд.
twitter.com/FFUKRAINE
20 июня 2017, 20:50
Вчера, 19 июня, на финальном матче чемпионата Украины по футболу среди аматоров между командами Агробизнес и Металлист-1925, при счете 0:4 в пользу команды из Хмельницкой области ультрас харьковчан выбежали на поле, а затем устроили драку с намного менее численными поклонниками оппонента.
Члены Исполкома обсудили этот инцидент:
"Этот эпизод вызвал у всех членов Исполкома однозначную реакцию. Было принято решение создать комиссию под руководством профильного вице-президента ФФУ Игоря Кочетова, которая сделает выводы по итогам случившегося во время этой футбольной встречи".
Отметим, что пресс-служба Металлиста-1925 в официальном заявлении назвала данную драку "спланированной провокацией".