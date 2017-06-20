Вчера, 19 июня, на финальном матче чемпионата Украины по футболу среди аматоров между командами Агробизнес и Металлист-1925, при счете 0:4 в пользу команды из Хмельницкой области ультрас харьковчан выбежали на поле, а затем устроили драку с намного менее численными поклонниками оппонента.

Члены Исполкома обсудили этот инцидент:

"Этот эпизод вызвал у всех членов Исполкома однозначную реакцию. Было принято решение создать комиссию под руководством профильного вице-президента ФФУ Игоря Кочетова, которая сделает выводы по итогам случившегося во время этой футбольной встречи".

Отметим, что пресс-служба Металлиста-1925 в официальном заявлении назвала данную драку "спланированной провокацией".