Украина

Нападающий Олимпика Иван Матяж покинул украинский клуб и отправился покорять Вьетнам.

Об этом сообщил президент Олимпика Владимир Гельзин, однако название клуба так и не назвал.

"Ребята вышли из отпуска, пока все на тренировке, кроме Ивана Матяжа, который подписал контракт с вьетнамским клубом, решили его отпустить. Есть и новые ребята, которые пришли на просмотр, хотим сделать так, чтобы состав не только ослаб, но и усилился", — сказал Гельзин.

По слухам, Матяж продолжит карьеру в одном из самых лучших клубов Вьетнама — Тханьхоа.

29-летний форвард выступал за донецкую команду с лета 2015 года. В минувшем сезоне он провел за Олимпик 24 матча в УПЛ, забил 5 голов и отдал 1 ассист.