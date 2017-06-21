Украина

Полузащитник Динамо Николай Морозюк попытался назвать причины провала команды в прошлом сезоне.

В минувшем сезоне Динамо уступило Шахтеру борьбу в чемпионате и Кубке Украины. Также киевляне потерпели фиаско в Лиге чемпионов.

"Причины провального года? Одну конкретную причину назвать трудно. Перед началом сезона и по его ходу к команде присоединились новые игроки, вливалась молодежь, а от нас требовали побеждать в каждом матче. Мы чувствовали огромное давление после малейшей неудачи или потери очков. Мы продолжали работать, правда, не все из задуманного удалось воплотить в жизнь. Да, мы провалили сезон, завоевав лишь Суперкубок летом прошлого года, при этом важнейший трофей проиграли. И хотя последние результаты не принесли того, чего от нас ожидали, уверен, мы находимся на правильном пути", — сказал Морозюк в интервью клубной пресс-службе.

"Конечно, после каждой игры вносились определенные коррективы, акцент в тренировках поочередно делался на тактике, технике, скорости, были и физические нагрузки. Но это сугубо индивидуальное. Не было такого, что если проиграли, то все – бегаем на протяжении всей тренировки без мячей. Наоборот, тренер поддерживал нас всех, убеждал поверить друг в друга, быть более раскованными. Работая вместе с Сергеем Ребровым, я видел, насколько самоотверженно он отдавался работе, переживал за результат и каждый день очень серьезно относился к своей работе. Не каждый тренер сможет так".

"Честно говоря, лично у меня под конец сезона накопилась физическая усталость. Но это все идет от головы. Также присутствовала и моральная усталость, поскольку еще зимой мы понимали, что догнать Шахтер в чемпионате будет практически нереально, поэтому концентрировались на выступлении в розыгрыше Кубка Украины, и поражение в финале определенным образом надломило нас. Последние игры в чемпионате, можно сказать, уже проводили на морально-волевых".

В минувшем сезоне Морозюк в матчах за Динамо отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

"Лично для меня это лучший сезон в карьере по показателям результативности, однако для меня на первом плане всегда стоят командные достижения. Конечно, каждая результативная передача или забитый мяч могут принести победу команде, но поскольку мы завершили сезон на втором месте, особой радости у меня нет", — подытожил Николай.