Украина

ФК Мариуполь убедил защитника Сергея Яворского продлить контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт Мариуполя, Яворский поставил подпись под контрактом, рассчитанным на один год.

Ранее Мариуполь продлил контракты с Рустамом Худжамовым, Александром Насоновым, Евгением Непляхом, Виталием Кольцовым, Дмитрием Мишневым, Денисом Кожановым, Русланом Фоминым, Игорем Тищенко, Русланом Кисилем и Артуром Авагимяном.

Кроме того, стан Мариуполя пополнили Вячеслав Чурко и Андрей Борячук.

Отметим, что Мариуполь стал победителем Первой лиги Украины в прошлом сезоне, так что новый сезон команда начнет в УПЛ.