Украина

Симферопольская Таврия вернула себе статус профессионального футбольного клуба.

Сегодня состоялась Конференция Профессиональной футбольной лиги Украины.

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр на своей странице в Facebook сообщил о том, что Таврия принята во Вторую лигу.

"Только что на заседании ПФЛ ФК Таврия Симферополь был выдан Аттестат для участия во Второй лиге Украины", — написал Комуняр.

"Тем самым Таврия возвращает себе статус профессионального футбольного клуба, и возвращается в большой Украинский Футбол. Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб клуба с этим знаменательным для нас всех событием".

Отметим, что только в ноябре прошлого года Таврия подала заявку в ФФУ на получение профессионального статуса.