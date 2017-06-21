Украина

Защитник донецкого Олимпика Эммерсон поделился ожиданиями от нового сезона.

Недавно Олимпик вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.

"Отпуск провел хорошо, две недели отдыхал в Одессе. Повидал маму и сестру, давно их не видел. Первым же делом устроили семейный ужин. А затем старался отдохнуть, набраться сил и не думать о футболе. Увиделся со своими друзьями, которых тоже давненько не видел. В Одессе можно отдохнуть не хуже, чем за границей. Правда, я был на пляже всего пару раз", — сказал Эммерсон в интервью клубной пресс-службе.

"Новый сезон мы должны провести не хуже прошлого, ведь мы высоко подняли планку. Должны теперь соответствовать этому уровню. Надеюсь, у нас все получится".

"Будет ли сложнее повторить прошлогодний успех? Конечно, ведь мы уже потеряли Ивана Матяжа, возможно уйдут еще несколько ведущих игроков. Им придется искать замену. Но на этом не стоит акцентировать внимание, на смену одним придут другие. Лично я буду делать все, что от меня зависит, отдаваться на все сто процентов".

"Для меня нет ничего важнее, чем подготовиться к новому сезону, в том числе и к дебюту в Лиге Европы. Хочется проявить себя как можно лучше в еврокубках. Само собой, хотелось бы сыграть с хорошей командой. Не хочу говорить, Эвертон или Милан, или еще кто-то, на этой стадии много именитых команд, которые, так или иначе, будут фаворитами. Мне хотелось бы сыграть с командой из топ-чемпионата".