Украина

Глава Комитета по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал о последних кадровых изменениях в Комитете.

Баранка попытался заверить журналистов в том, что все заседания Комитета по этике и честной игре будут прозрачными.

"Как известно, Исполнительный комитет ФФУ утвердил изменения в состав Комитета по этике и честной игры. Шесть членов Комитета было исключено, двух и добавлено одно место осталось вакантным", — цитирует Баранку официальный сайт ФФУ.

"Это решение принималось мной сознательно, с пониманием того, что оно может вызвать недовольство среди украинских медиа. Но то, что на первый взгляд выглядит ограничением прозрачности в работе Комитета, на самом деле является противоположным – предоставлением возможности взаимодействия с Комитетом всем желающим".

"Уверяю, что в сотрудничестве журналистов с Комитетом ничего не изменится. Мы сделаем открытой часть заседаний Комитета не только для отдельных, но и для всех желающих журналистов, при условии их обращения с соответствующей заявкой за одни сутки до начала заседаний. Мы также будем публиковать наши решения и реагировать на любые сообщения журналистов".

"Я обратился с просьбой об изменениях в составе с целью преобразования Комитета на более профессиональный организм, что будет работать постоянно и систематически. Мы также планируем углублять сотрудничество с правоохранительными органами".

"Когда я впервые предложил состав Комитета по этике и честной игры, мне уже было понятно, что потребуется определенное время для поиска оптимального механизма работы, поэтому не исключено, что произойдут еще изменения в будущем".

"Мы работаем каждый день для того, чтобы развивать украинский футбол, и я благодарен президенту Андрею Павелко за невероятную возможность, которую он предоставил мне. В то же время я понимаю, что ответственность за успех в этом деле, лежит на мне. Поэтому буду принимать все необходимые решения, которые посчитаю правильными для достижения этого успеха", — резюмировал функционер.