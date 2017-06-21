Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко встретился с учениками футбольных школ родного для себя Херсона.
виктор коваленко, фото ффу
21 июня 2017, 17:30
Коваленко посетил воспитанников футбольных школ при поддержке Херсонской областной федерации футбола и федерации футбола АР Крым, — сообщает официальный сайт ФФУ.
Несколько сотен юных футболистов пришли на встречу со своим кумиром. Виктор совершил небольшую пробежку, провел разминку и мастер-классы для каждой из детских команд.
Kherson 🔝
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Также Коваленко пообщался с юношами, раздал автографы, а лучшие игроки команд получили подписанные Виктором мячи. Кроме того, Виктор встретился со своим первым тренером Владимиром Володиным.