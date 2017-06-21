Украина

Полузащитник Карпат Амбросий Чачуа рассказал о работе с новым тренером команды Серхио Наварро и задачах львовян на сезон.

Ранее хавбек Карпат Дмитрий Клец сказал, что при новом тренере команды Серхио Наварро тренировочные занятия вроде бы остались прежними, но с очень высокой интенсивностью.

"Могу подтвердить то, что сказал Дмитрий: все очень интенсивно, но с другой стороны – интересно. Просто нужно понимать: мы же только неделю работаем. По-настоящему что к чему станет известно после сборов", — заявил Чачуа в интервью официальному сайту Премьер-лиги.

Карпаты 25 июня отправятся на тренировочный сбор в Польшу.

"На самом деле, я за этим всем соскучился! Даже рад, что возвращаемся в нормальное рабочее русло. И партнеры все в хорошем настроении, нет никого с кислой миной".

Новый исполнительный директор львовян Дарио Друди заверил, что Львы будут сражаться за медали, но по словам Чачуа, перед ними еще не ставили задач.

"Было общее собрание команды, на котором нам представили Наварро. Пока что все. О конкретных заданиях на сезон, думаю, говорить будем после польских сборов – ближе к старту чемпионата".