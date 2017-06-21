Украина

Бывший тренер Динамо Сергей Ребров продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Сергей Ребров будет работать главным тренером в аравийском Аль-Ахли. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Соглашение с новым клубом рассчитано на два года. Экс-наставник киевлян на посту главного тренера сменил швейцарца Кристиана Гросса.

Ukrainian manager Sergei Rebrov signed a 2-year contract with the Royals. #AHLIFC pic.twitter.com/p3CrCQAGoI — AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 21 червня 2017 р.

В 2017 году Аль-Ахли завоевал второе место в чемпионате и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии.

Отметим, что минувший сезон получился для Реброва неудачным – Динамо уступило Шахтеру чемпионат и Кубок Украины.