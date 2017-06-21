Подопечные Александра Бабича не смогли поразить ворота Шерифа, а сами пропустили дважды.
фото фк черноморец
21 июня 2017, 21:56
Матч против Шерифа в Тирасполе стал для Черноморца первым после выхода из отпуска.
Шериф доминировал весь матч и закономерно победил. На 27-й минуте встречу даже пришлось остановить, чтобы утолить жажду – жара в Тирасполе действительно сильная. В концовке поединка Мусолитин мог забить гол престижа, но пробил выше ворот.
Шериф — Черноморец 2:0
Голы: Брезовец, 13 (с пенальти), Дамашкан, 40
Черноморец (1-й тайм): Безрук — Щетинин, Петько, Серденюк, Каплиенко — футболист на просмотре, Сильвио, Яворский, Мурашов — Машнин, Попов.
Черноморец (2-й тайм): Смородин — Татарков, Азацкий, Норенков, Смирнов — Третьяков, Ковалец, Хобленко, Люлька (капитан) — Мусолитин, футболист на просмотре.
В следующем матче Черноморец встретится с одесской Жемчужиной. Игра состоится 25 июня.