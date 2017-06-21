Украина

Подопечные Александра Бабича не смогли поразить ворота Шерифа, а сами пропустили дважды.

Матч против Шерифа в Тирасполе стал для Черноморца первым после выхода из отпуска.

Шериф доминировал весь матч и закономерно победил. На 27-й минуте встречу даже пришлось остановить, чтобы утолить жажду – жара в Тирасполе действительно сильная. В концовке поединка Мусолитин мог забить гол престижа, но пробил выше ворот.

Шериф — Черноморец 2:0

Голы: Брезовец, 13 (с пенальти), Дамашкан, 40

Черноморец (1-й тайм): Безрук — Щетинин, Петько, Серденюк, Каплиенко — футболист на просмотре, Сильвио, Яворский, Мурашов — Машнин, Попов.

Черноморец (2-й тайм): Смородин — Татарков, Азацкий, Норенков, Смирнов — Третьяков, Ковалец, Хобленко, Люлька (капитан) — Мусолитин, футболист на просмотре.

В следующем матче Черноморец встретится с одесской Жемчужиной. Игра состоится 25 июня.