Украина

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб рассказал о том, как проходит подготовка команды к сезону.

По словам специалиста, команда тяжело работает для того, чтобы в лучшей форме подойти к началу сезона. Помимо того, активно формируется состав на будущий год.

"У нас все хорошо. Проводим непростые тренировки. Провели тестирование на скорость, а затем проверили ребят на выносливость. Вечером проведем обычную тренировку с мячами", — начал тренер.

"Кадровые изменения есть и их очень много. О многих из них вы уже знаете. Семь человек нас покинуло. Возьмем ребят из Днепра, плюс два бразильца. Кабаева подписали ранее. Плюс группа футболистов еще на просмотре. Если они проявят себя, то останутся."

"Утром 25-го июня хорошо поработают те ребята, которых мы уже знаем. Получат необходимую нагрузку. А те, кто сейчас на просмотре, и кто недавно пришел – сыграют с Никополем", — сказал Вернидуб.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Украины Заря заняла 3-е место.