Украина

Карпаты пролонгировали соглашения с полузащитником Игорем Худобяком и вратарем Романом Мысаком.

Официальный сайт Карпат сообщает, что два игрока основной команды подписали новые контракты с командой. Капитан Львов Игорь Худобяк и голкипер Роман Мысак заключили новые соглашения сроком на 1 сезон.

Худобяк является игроком Карпат с далекого 2005 года, и за это время провел более 300 матчей за клуб, отметившись 40 голами. В прошлом сезоне фанаты признали 32-летнего футболиста лучшим игроком команды по итогам чемпионата.

25-летний Роман Мысак не сумел закрепиться в основе команды в прошлом году, проведя всего пять матчей во всех турнирах, но на него рассчитывает новый тренерский штаб. Мысак является воспитанником Карпат.