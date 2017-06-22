Все игроки киевского Динамо работают на сборах без ограничений.
Евгений Хачериди (слева) и Артем Кравец восстановились от травм, facebook.com/fcdynamoua
22 июня 2017, 17:56
Основная команда киевского Динамо начала первый этап подготовки к новому сезону в Австрии, где проведет шесть контрольных матчей.
Официальный сайт киевлян сообщает, что после прохождения медицинского обследования игроками ни у кого не было обнаружено проблемам со здоровьем.
В том числе, в общей группе работает и защитник Евгений Хачериди, который залечил растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. Эту травму центрбек сборной Украины получил еще в марте.
Также полностью здоров и Артем Кравец, которому травма помешала сыграть в последних матчах чемпионата Испании за Гранаду.
Источником отмечается, что футболисты, которые были задействованы в матчах своих национальных сборных, будут проходить медицинское обследование после возвращения из сбора в Австрии.