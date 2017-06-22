Украина

Поменялся один из соперников киевлян на сборах в Австрии.

Ранее сообщалось, что на сборах в австрийском Тироле Динамо проведет шесть спарингов.

Официальный сайт киевлян сообщает, что произошла замена одного из соперников команды на учебно-тренировочном сборе.

Вместо Карабаха, подопечные Александра Хацкевича сыграют с другим представителем чемпионата Азербайджана — Габалой, которую тренирует известный украинский тренер Роман Григорчук.

Отметим, что дата и время проведения матча остались неизменными — поединок состоится во вторник, 4 июля, в Шваце, начало — в 19:00 по киевскому времени.