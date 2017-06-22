Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о возможном уходе лидеров команд.

В СМИ активно сообщается о том, что капитан Динамо Андрей Ярмоленко и центрбек Домагой Вида могут покинуть команду нынешним летом. Эту информацию прокомментировал главный тренер киевлян.

"У нас ведется селекционная работа, мы определили позиции, которые нужно усилить. Мы готовы к тому, что кто-то покинет команду.

На данный момент Ярмоленко еще игрок киевского Динамо. Мы держим в голове его возможный уход, не только его, но и Виды, например. Мы должны быть готовы к тому, что парни в любой момент могут нас покинуть.

Ярмоленко — определяющий футболист для Динамо. Вида — также определяющий игрок. Они лидеры на своих позициях, лидеры на поле, лидеры в быту.

Конечно я буду только двумя руками "за", чтобы футболисты такого уровня остались в команде. Но будут предложения — ребята смогут уйти", — рассказал Хацкевич в интервью FootbalHub.