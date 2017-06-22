Украина

Экс-игрок сборной Украины Виталий Косовский привел своих подопечных к победе в чемпионате страны.

В финальном поединке Детской юношеской футбольной лиги Украины среди 14-летних Динамо встречалось с УФК-Карпаты.

К финальному поединку обе команды шли одинаково. На групповой стадии обе команды набрали по 7 очков, а в полуфиналах одержали победы в серии пенальти.

В финальном матче, который проходил в Моршине, Львовская область, первыми отличились Карпаты, но динамовцы на последних минутах первой половины сумели забить дважды, а во втором тайме отметились третьим голом, установив окончательный счет.

Динамо (Киев) — УФК-Карпаты (Львов) — 3:1

Голы: Березанский, 29, Трикоз, 30+1, 55 — Дурдас, 16

Динамо: Фастов (Игнатенко, 60+2), Хрипчук (Бунчук, 57), Бурдак (Волынец, 60), Трикоз (Карась, 59), Оруджев, Боль, Демиденко, Мазур, Волошин, Попов (Шокун, 56), Березанский.

Тренеры: Виталий Косовский, Евгений Лозинский.

УФК-Карпаты: Васютик, Назарчук (Махинка, 47), Савчук, Маркив, Кашуба, Петрук, Хлань, Хомутовский (Попивнык, 52), Груша, Дурдас, Охоцкий (Малаки, 24).

Тренер: Олег Родин

Предупреждения: Попов, Оруджев