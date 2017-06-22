Украина

Ворскла отказалась проводить серию пенальти.

В честь десятилетия ФК Полтава на стадионе Локомотив прошел матч за Кубок Полтавы, в котором хозяева встретились с более именитым соперником. Кубок в итоге достался команде из Первой лиге.

Основное время матча завершилось сухой ничьей, а серию пенальти Ворскла проводить отказалась, уступив трофей соседям.

Полтава — Ворскла 0:0

ФК Полтава: Кучинский, Бородай, Ковтун, Парамонов (игрок на просмотре, 70), Томенко, Пучковский, Дмитренко, Трояновский, Недоля (Кошка, 46), Фоменко, Яременко (игрок на просмотре)

Ворскла: Сарнавский, Чижов, Даллку, Сапай, Пердута, Чеснаков, Кравченко, Одарюк, Сидоренко, Кулач, Загорулько

Во втором тайме на замену выходили: Ткаченко, Остапенко, Ключик, Скляр, Ткачук, Косовский, Сакив, Шаповал

Отметим, что в прошедшем чемпионате Украины Ворскла заняла 7-е место, а ФК Полтава на 12-й строчке закончил сезон в Первой лиге.