Украина

Форвард Александр Зубков останется игроком Шахтера до 2022 года.

Агент Зубкова Вадим Шаблий объявил о подписании нового контракта игрока с Горняками на своей странице в Instagram.

Новое соглашение 20-летнего воспитанника Шахтера с клубом рассчитано на 5 лет, до лета 2022 года.

"Подписание контракта с Александром говорит о том, что руководство донецкого Шахтера и тренерский штаб верят в него. Со своей стороны мы желаем футболисту доказать своей игрой, что он сможет стать игроком стартового состава оранжево-черных", — написал Шаблий.

В активе Зубкова 8 матчей в составе Шахтера в прошедшем сезоне, голов форвард не забивал.