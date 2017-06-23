Киевское Динамо ведет переговоры с Лехом касательно трансфера защитника Томаша Кендзеры.
przegladsportowy.pl
23 июня 2017, 08:28
Как информирует Przegladsportowy.pl, за 23-летнего защитника Динамо предлагает Леху 2,5 миллиона евро.
При этом отмечается, что кроме Динамо игроком интересуются Монако и Лацио, однако на данный момент предложение украинского клуба является самым привлекательным.
Окончательное решение по футболисту будет принято по завершению молодежного чемпионата Европы U-21, который проходит в Польше.
Интересно, что ранее из Леха в Динамо переходили Лукаш Теодорчик и Томаш Кадар.
В прошлом сезоне Кендзера провел за свою команду 36 матчей и забил 1 гол.