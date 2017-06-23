Украина

Киевское Динамо ведет переговоры с Лехом касательно трансфера защитника Томаша Кендзеры.

Как информирует Przegladsportowy.pl, за 23-летнего защитника Динамо предлагает Леху 2,5 миллиона евро.

При этом отмечается, что кроме Динамо игроком интересуются Монако и Лацио, однако на данный момент предложение украинского клуба является самым привлекательным.

Окончательное решение по футболисту будет принято по завершению молодежного чемпионата Европы U-21, который проходит в Польше.

Интересно, что ранее из Леха в Динамо переходили Лукаш Теодорчик и Томаш Кадар.

В прошлом сезоне Кендзера провел за свою команду 36 матчей и забил 1 гол.