Украина

Горняки отрапортовали о своих планах на летнее межсезонье.

26 июня Горняки отправляются на тренировочный сбор в Германию, где сыграют серию контрольных матчей.

Как информирует официальный сайт клуба, в Германии команда проведет шесть спаррингов, однако пока что известны имена только трех соперников.

1 июля. 17:30. Шахтер – Бохум (Германия)

5 июля. 18:30. Шахтер – Хольштайн (Киль, Германия)

9 июля. 18:00. Шахтер – ПАОК (Салоники, Греция)

Остальные три матча пройдут 29 июня, 3 и 7 июля.