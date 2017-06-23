Горняки отрапортовали о своих планах на летнее межсезонье.
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23 июня 2017, 10:15
26 июня Горняки отправляются на тренировочный сбор в Германию, где сыграют серию контрольных матчей.
Как информирует официальный сайт клуба, в Германии команда проведет шесть спаррингов, однако пока что известны имена только трех соперников.
1 июля. 17:30. Шахтер – Бохум (Германия)
5 июля. 18:30. Шахтер – Хольштайн (Киль, Германия)
9 июля. 18:00. Шахтер – ПАОК (Салоники, Греция)
Остальные три матча пройдут 29 июня, 3 и 7 июля.