Украина

Пять судейских бригад из Украины во главе с Анатолием Жабченко, Александром Дердо, Юрием Можаровским, Николаем Балакиным и Анатолием Абдулой получили назначение на матчи еврокубков.

Пять квалификационных матчей еврокубков пройдут под присмотром украинских арбитров: судейская бригада во главе с Анатолием Жабченко будет обслуживать матч Лиги чемпионов, а Александр Дердо, Юрий Можаровский, Николай Балакин и Анатолий Абдула со своими помощниками поработают в Лиге Европы.

Решением комитета арбитров УЕФА Анатолию Жабченко доверено провести ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Какой именно – будет сообщено дополнительно.

Также пока не знают своих матчей Юрий Можаровский, Николай Балакин и Анатолий Абдула, которые будут обслуживать ответные поединки второго квалификационного раунда Лиги Европы. А вот бригада Александра Дердо рассудит ответный матч первого квалификационного раунда ЛЕ-2017/2018 в Минске между местным Динамо и Рунавиком с Фарерских островов 29 июня.