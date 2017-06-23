Украина

УЕФА опубликовал список самых успешных команд в истории Кубка / Лиги чемпионов, в котором Динамо занимает 11-е место.

В списке самых успешных команд в истории Кубка / Лиги чемпионов, опубликованном Европейским футбольным союзом, киевское Динамо находится на 11-м месте.

В сводной таблице за 62 года проведения главного еврокубкового турнира Динамо уступает занявшим места с первого по десятое Реалу, Баварии, Барселоне, Манчестер Юнайтед, Милану, Ювентусу, Бенфике, Порту, Арсеналу и Ливерпулю, и опережает также попавших в Топ-20 Аякс, Интер, Селтик, Челси, Андерлехт, Рейнджерс, ПСВ, Галатасарай и Лион.

В Топ-500 входят также еще пять команд из Украины: Шахтер (31-е место), Днепр (167), Заря (277), Металлист (321) и Таврия (333).