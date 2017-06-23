Украина

Львовский клуб пополнился защитником Зирки Федерико Перейрой.

В нынешнее межсезонье контракт Перейры и Зирки подошел к концу, потому футболист покинул клуб на правах свободного агента.

Свою карьеру Федерико продолжит в Карпатах, которые воспользовались ситуацией и предложили игроку место в команде.

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, соглашение с Перейрой подписано на 2 года.

В завершившемся сезоне Перейра отличился 2-мя голами в 22-х матчах УПЛ.