Македония U-21 — Португалия U-21 2:4 Видео голов и обзор матча

По регламенту чемпионата Европы из групп выходят их победители, а также лучшая команда, занявшая вторую строчку.
Португальцы после этой победы с 6 очками стали вторыми, но имеют худшую разницу голов со словаками, таким образом, покидая турнир.
Македония U-21 — Португалия U-21 2:4
Голы: Барди, 40, Маркоски, 80 — Эдгар Ие, 2, Брума, 22, 90+1, Поденсе, 57
Македония U-21: Сисковски — Мурати, Зайков, Попзлатанов, Бейтулай — Барди, Николов, Бабунски (Маркоски, 73) — Ангелов (Элмас, 58), Радески (Муслиу, 28), Георгиев
Португалия U-21: Варела — Канселу, Эдгар, Фигейреду, Ребошу (Родригеш, 18) — Санчеш (Орта, 55), Невеш — Поденсе (Жота, 69), Медейруш, Брума — Пасиенсия
Предупреждения: Бабунски, Муслиу, Сисковски, Мурати — Пасиенсия, Фигейреду
Удаление: Жота, 90+2 (прямая красная карточка)