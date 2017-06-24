Македония U-21 — Португалия U-21 2:4 Видео голов и обзор матча

Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка молодежного чемпионата Европы между сборными Македонии и Португалии.

По регламенту чемпионата Европы из групп выходят их победители, а также лучшая команда, занявшая вторую строчку.

Португальцы после этой победы с 6 очками стали вторыми, но имеют худшую разницу голов со словаками, таким образом, покидая турнир.