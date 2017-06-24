Украина

Новичок Зари Максим Лунев поделился первыми впечатлениями от пребывания в стане.

Ранее сообщалось, что луганская Заря подписала двухлетнее соглашение с нападающим Максимом Луневым из Днепра.

"Днепр вылетел во вторую лигу, а мне же хотелось остаться в элитном дивизионе и играть на высоком уровне. Заря — команда сильная, показывает отличный футбол и справедливо заняла третье место. Поэтому я очень рад переходу именно сюда.

Я не единственный игрок Днепра, перебравшийся в Зарю, поэтому мне было легче. Кроме того, Руслана Бабенко знал заочно. А в целом же, все ребята приняли отлично.

Моя задача – доказывать тренеру, что я готов попадать в основной состав и могу прогрессировать", — цитирует Лунева официальный сайт луганчан.

В нынешнем сезоне Максим сыграл за Днепр 24 матча во всех турнирах.