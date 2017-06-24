Украина

В Запорожье на Славутич Арене состоялся финальный поединок ДЮФЛУ.

На групповой стадии турнира киевляне уступили запорожским сверстникам и уступили им первое место в своей группе, однако в решающем матче взяли реванш, одержав крупную победу.

ДЮФЛУ. U-16. Высшая лига. финал

23.06.2017. Запорожье. «Славутич Арена». 1000 зрителей

Металлург (Запорожье) — Динамо (Киев) 0:3 (0:2)

Голы: Волошин, 19, 44, Биловар, 27

Металлург: Зборщик, Смирнов, Даглас, Чалых, Хамаха (Кабанцов, 59), Мартынов (Лапко, 55), Кабрель (Лазаренко, 48), Вишнивецкий (Каведяев, 47), Драмбаев (Черевко, 65), Варяник, Черевко (Скочий, 61)

Динамо: Моргун — Хондак, Биловар, Пинчук, Ярош (Ефименко, 80) — Гуров — Бодня (Михайленко (70), Надольский, Завгородний (Шелест, 75), Шулянський — Волошин (Дероган, 55)