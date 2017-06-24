Украина

Футболисты Мариуполя завершили первый этап подготовки к новому сезону.

Главный тренер Мариуполя Александр Севидов подвел итоги домашнего сбора команды и рассказал о планах на летнее трансферное окно.

"Первый этап подготовки прошел стандартно. Все те ребята, которых мы хотели видеть в нашей команде, вышли из отпуска и начали подготовку к сезону. Работа проходит по плану. Сейчас футболисты получают большую нагрузку. Из-за специфики летней подготовки первый этап подготовки укороченный, но очень насыщенный. Мы проводили по две тренировки в день. Утром делаем акцент на беговой работе. Это сложная работа, тем не менее ребята тренируются в хорошем настроении. А вот второй сбор, который начнется 26-го июня в Пуща-Водице, будет уже более игровым с акцентом на тактические занятия", — приводит слова Севидова пресс-служба Мариуполя.

"Мы пригласили Славу Чурко. Он уже играл в Мариуполе и хорошо себя зарекомендовал. Сейчас Слава уже окреп, набрался опыта, поиграл за границей и почувствовал, что такое легионерский хлеб. Также у нас будет выступать Андрей Борячук. Это молодой перспективный футболист, который выступает на дефицитной для украинского футбола позиции нападающего. Надеюсь, Андрей нам поможет, так как у нас сейчас один "чистый" форвард — Руслан Фомин".

"Планируем подписать еще 2-3-х новых футболистов. Нам нужен крайний защитник — эти позиции у нас практически не дублируются. Например, на правом фланге у нас сейчас микротравму получил Саша Насонов и на этой позиции практически некому играть. Есть еще ряд позиции, которые хотелось бы укрепить, но не думаю, что новичков будет много".

"Задачи на сезон? Их еще нет. По приезду из Киева будет встреча с руководством Клуба, на которой нам и будет поставлена задача. Думаю, наша основная цель — закрепиться в Премьер-лиге. Да, за Мариуполь играют достаточно опытные футболисты, немало поигравшие и выигравшие в своей карьере. Но мы все-таки новички УПЛ, поэтому будем реалистами. Нашу же готовность покажут только игры чемпионата".

Также Севидов прокомментировал отказ играть в Мариуполе Динамо и Карпат.

"В последние 2-3 недели в прессе муссируется тема о проведении игр в Мариуполе. Но, наверное, после недавних событий на Олимпийском страшнее играть в Киеве, чем в Мариуполе. Согласитесь, что это ненормально, если Мариуполь не будет играть на своем стадионе в мирном городе. Это было бы неправильно".